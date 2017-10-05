На Львовщине отопительный сезон - под угрозой срыва

Так, в течение последних нескольких месяцев теплоснабжающие предприятия под названием Бродытеплоэнерго, а также Бориславтеплоэнерго, Стебниктеплокомунэрего и еще некоторых накапливают долги перед обществом "Львовгаз". Эти долги - за услуги по распределению природного газа.

Таким образом - состоянием на сегодняшний день сумма задолженности местных предприятий составляет 13,7 миллиона гривен. Так, согласно требованиям действующего законодательства, "Львовгаз" будет вынужден прекратить распределять газ на все объекты теплоснабжающих предприятий.

Как сообщал УРА-Информ, в двух украинских регионах уже включили отопление.