11:23 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс прибыли 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Грузовые авто доставили на восток продуктовые наборы, а также медицинские препараты.

На Донбасс прибыли 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Так, грузовики с гумпомощью уже прибыли на Донбасс. Они привезли продукты, а также гигиенические наборы и стройматериалы. Комитет Красного Креста, таким образом, доставил на Донбасс 11-ть грузовых авто с гуманитарной помощью. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы страны пятого октября.

Через пункт "Новотроицкое" последовало 11 грузовых авто с гуманитарным грузом. Машины доставили людям продуктовые наборы, медпрепараты, а также строительные материалы. Вес доставленной продукции – примерно 165 тонн.

Как сообщал УРА-Информ, Украина получит для Донбасса 50 миллионов евро.


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