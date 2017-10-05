На Донбасс прибыли 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Так, грузовики с гумпомощью уже прибыли на Донбасс. Они привезли продукты, а также гигиенические наборы и стройматериалы. Комитет Красного Креста, таким образом, доставил на Донбасс 11-ть грузовых авто с гуманитарной помощью. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы страны пятого октября.

Через пункт "Новотроицкое" последовало 11 грузовых авто с гуманитарным грузом. Машины доставили людям продуктовые наборы, медпрепараты, а также строительные материалы. Вес доставленной продукции – примерно 165 тонн.

Как сообщал УРА-Информ, Украина получит для Донбасса 50 миллионов евро.