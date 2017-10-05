Больше места, больше инноваций: лучшие холодильники Side-by-Side Холодильники Side-by-Side отличаются стильным внешним видом и впечатляющей вместительностью. Размеры агрегата соответствуют потребностям большой семьи. Поэтому если позволяет бюджет и габариты кухни, идеальным вариантом для хранения большого количества продуктов будет именно модель типа Side-by-Side. Маркетологи «Алло» изучили спрос на двухдверные холодильники и составили рейтинг самых популярных моделей. Шорт-лист формирует продукция. Список возглавляет Liebherr SBSes 7165. Холодильник премиум-класса отличается элегантным дизайном и наличием винного шкафа. Задать оптимальную температуру охлаждения напитка можно вручную. Агрегат вместительный — полезный объем составляет 606 л. Внутреннее пространство грамотно организовано, что позволяет хранить различные продукты, не нарушая правила товарного соседства. Источник allo.ua

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