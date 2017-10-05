Бельгия может отказаться от услуг компании Ryanair

Бельгийский министр по делам потребителей Крис Петерс заявил, что бельгийцы недовольны тем, что компания-перелетчик отказывается уведомлять бельгийских клиентов об информации о билетах на на французском или голландском языках.

В ЕП также бурно отреагировали на действия Ryanair, пригрозив ей штрафными санкциями в случае, если последняя продолжить подобную практику отмены рейсов. Деятельность компании может быть временно ограничена.

Иск в суде рассмотрят в ближайшее время, для этого планируют создать специальную рабочую группу.

Ранее у МИУ с компанией-лоукостером Ryanair также возникли разногласия в ряде вопросов, однако на данный момент лоукостер готовится войти на украинские рынки авиаперелетов

Как сообщалось в "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair начнет снова летать из украинской страны уже в следующем году.