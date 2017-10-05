12:41 05.10.2017 | Общество | Новости
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Бельгия может отказаться от услуг компании Ryanair

Бельгия подаст в суд на авиакомпанию Ryanair из-за того, что последняя отменила более двух тыс рейсов. Об этом передает Le Soir.

Бельгия может отказаться от услуг компании Ryanair

Бельгийский министр по делам потребителей Крис Петерс заявил, что бельгийцы недовольны тем, что компания-перелетчик отказывается уведомлять бельгийских клиентов об информации о билетах на на французском или голландском языках.

В ЕП также бурно отреагировали на действия Ryanair, пригрозив ей штрафными санкциями в случае, если последняя продолжить подобную практику отмены рейсов. Деятельность компании может быть временно ограничена.

Иск в суде рассмотрят в ближайшее время, для этого планируют создать специальную рабочую группу. 

Ранее у МИУ с компанией-лоукостером Ryanair также возникли разногласия в ряде вопросов, однако на данный момент лоукостер готовится войти на украинские рынки авиаперелетов

Как сообщалось в "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair начнет снова летать из украинской страны уже в следующем году.


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