Во вторник в зоне АТО ранен украинский военный - ФОТО, ВИДЕО

В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, во вторник, 3 октября, к концу дня боевики активизировались на Приморском направлении.

Здесь противник не только применял минометы различных видов, но и бил из оружия, которое по мирными договоренностями давно должно быть отведено от линии разграничения.

Так, вечером боевики в течение часа обстреливали украинские позиции вблизи Широкино с переносной реактивной пусковой установки "Град", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже, недалеко от этого же поселка враг применил уже 82-миллиметровый миномет.

Затем, начиная с шести часов вечера и до двух часов ночи противник вел огонь по опорному пункту украинской армии у Талаковки с реактивной системы залпового огня "Град". Здесь боевики выпустили 38 реактивных снарядов.

Кроме того, вечером боевики дважды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров жилой сектор поселка Водяное.

В конце суток на Донецком направлении противник дважды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям на подступах к Авдеевке и Невельского. Также под вражеским огнем оказались позиции сил АТО у шахты Бутовка, Зайцево, Майорска.

На Луганском направлении боевики вечером и ночью четыре раза из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Трехизбенки.

Напомним, вчера во время обстрела позиций сил АТО вблизи Гнутово, Широкино и Талаковка пророссийские боевики применили реактивные системы залпового огня " Град". Обстрел вблизи Гнутово стал причиной пожара сельскохозяйственных угодий.