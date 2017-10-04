16:35 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в 2017 году более 200 человек уже отравились грибами

В Украине состоянием на первое октября 13-ть человек уже умерли в результате отравления грибами.

В Украине в 2017 году более 200 человек уже отравились грибами

Известно, что в Украине от отравления грибами в 2017-ом году уже пострадали более 200 человек. Такие данные распространила пресс-служба Центра по мониторингу заболеваний Минздрава в социальной сети Facebook.

Так, в 2017 году завершение грибного сезона отметилось в стране увеличением случаев отравлений грибами. Максимальное число отравлений при этом фиксировали в сентябре этого года. Согласно анализу - в Украине уже к началу октября зарегистрировано 157 случаев отравлений, вызванных именно грибами.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине в результате отравления 14 студентов попали в больницу.


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