В Украине в 2017 году более 200 человек уже отравились грибами

Известно, что в Украине от отравления грибами в 2017-ом году уже пострадали более 200 человек. Такие данные распространила пресс-служба Центра по мониторингу заболеваний Минздрава в социальной сети Facebook.

Так, в 2017 году завершение грибного сезона отметилось в стране увеличением случаев отравлений грибами. Максимальное число отравлений при этом фиксировали в сентябре этого года. Согласно анализу - в Украине уже к началу октября зарегистрировано 157 случаев отравлений, вызванных именно грибами.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине в результате отравления 14 студентов попали в больницу.