В Украине с начала 2017 года уволили три тысячи контрактников

Речь – о контрактниках, которые получили подобное право согласно закону Украины. Такие данные распространил Генштаб ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно сообщению – позитивное влияние на сферу украинской контрактной службы имело имен законодательное регулирование вопроса про увольнение силовиков по контракту, что проходили воинскую службу по бессрочным контрактам.

Все эти бойцы получили право быть освобожденными от службы – согласно закону Украины - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, осенью в Украине в армию призовут 10500 юношей.