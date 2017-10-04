В среду в Украине дожди, местами - заморозки

В западных, северных, Винницкой и Кировоградской областях пройдут дожди, а вечером влажный воздух дойдет до Черкасской и Полтавской. В восточной части страны и на большинстве территории юга сохранится сухая погода.

Вместе с тем заморозки остаются только в восточных областях. Средняя дневная температура в Украине составит 10-14 теплых градусов. Ветер западный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня днем пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов.

На западе Украины ночью возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 4-10 теплых градусов. Днем будет от 9 до 17 градусов выше нуля.

На севере днем возможен дождь. Ночь. Термометры покажут от 3 до 9 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов тепла.

В центре страны в среду днем пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла, на почве, а местами и в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 11-17 градусов.

На востоке Украины сегодня будет сухо и тепло. Ночью на почве, а местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов мороза. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

На юге также осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 3-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.

В Крыму в среду также сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 4 до 9 градусов со знаком плюс. Днем будет от 15 до 20 теплых градусов.