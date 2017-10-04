14:59 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Польше более 50 украинцев нелегально изготавливали сигареты

Почти полсотни украинцев одержали обвинительные акты от окружной прокуратура Варшавы за нелегальное производство табачных изделий. Об этом сообщает Польское радио.

В Польше более 50 украинцев нелегально изготавливали сигареты

Согласно следствию, обвиняемые изготовили около 52 млн сигарет, а также более 2000 кг табака. Общая стоимость изделий составляет более 4,7 млн злотых , это около 1 млн евро.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский рассказал, что обвиняемые вели преступную деятельность в нескольких местах под Варшавой.

"Они вели преступную деятельность под Варшавой – в местностях Ксёнженице, Беневец, Милянувек и Мендзыборув. В Ксёнженице было складское помещение и специальная машина для изготовления сигарет", – заявил Лапчиньский.

Он подчеркнул, что ранее к лишению свободы и штрафу были приговорены два гражданина Украины, руководившие нелегальным изготовлением сигарет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках совместной операции "Граница-2017" пограничники задержали в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет.


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