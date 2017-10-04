В Крыму зафиксировано более полсотни нападений на журналистов за время оккупации

По словам управляющей, за три года на территории оккупированного Крыма зафиксировано 44 случая физического насилия в отношении журналистов.

Сообщается, что оккупированный Крым является территорией, которая входит в Топ-пять худших территорий в мире для работы журналистов.

Напоследок Печончик отметила , что к большинству нападений в оккупированном Крыму в 2014 году была причастна группа "Крымская сомооборона" и ни одно из этих нападений не расследовалось правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Организации Объединенных Наций не будут признавать аннексию Крыма и востока Украины. В комитете по правам человека считают приговор Умерову необоснованным, а сам суд предвзятым.