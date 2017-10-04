15:59 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму зафиксировано более полсотни нападений на журналистов за время оккупации

За три года оккупации Крыма зафиксировано 44 нападения на журналистов. Об этом на презентации Индекса физической безопасности журналистов Украины сообщила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

В Крыму зафиксировано более полсотни нападений на журналистов за время оккупации

По словам управляющей, за три года на территории оккупированного Крыма зафиксировано 44 случая физического насилия в отношении журналистов.

Сообщается, что оккупированный Крым является территорией, которая входит в Топ-пять худших территорий в мире для работы журналистов.

Напоследок Печончик отметила , что к большинству нападений в оккупированном Крыму в 2014 году была причастна группа "Крымская сомооборона" и ни одно из этих нападений не расследовалось правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Организации Объединенных Наций не будут признавать аннексию Крыма и востока Украины. В комитете по правам человека считают приговор Умерову необоснованным, а сам суд предвзятым. 


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