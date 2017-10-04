11:59 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове нарисовали огромный портрет Шевченко - ФОТО

В Харькове на 17-ти этажном доме появился огромный портрет Тараса Шевченко, который вызвал ажиотаж среди местного населения. Соответствующий снимок мурала опубликовало белорусское сообщество "belamova" на своей странице в Тwitter.

В Харькове нарисовали огромный портрет Шевченко - ФОТО

В сети пользователи начали активно обсуждать мурал, который украсил фасад 17-этажного дома.

"Ого, реально такая красота в Харькове?", - удивился блогер.

Пользователи соцсетей в комментариях к записи активно делились впечатлениями от увиденного.

"Как жаль, что так мало рисуют легендарных людей в нашей стране, а рисуют всяких риптилий типа: савченко", - отметил один из активных пользователей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках реализации проекта ArtUnitedUs художник из Майами - Эрнесто Маранж – завершил работу над муралом в Киеве. Художник создал мурал на бул. Леси Украинки. 


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