В Харькове нарисовали огромный портрет Шевченко - ФОТО

В сети пользователи начали активно обсуждать мурал, который украсил фасад 17-этажного дома.

"Ого, реально такая красота в Харькове?", - удивился блогер.

Пользователи соцсетей в комментариях к записи активно делились впечатлениями от увиденного.

"Как жаль, что так мало рисуют легендарных людей в нашей стране, а рисуют всяких риптилий типа: савченко", - отметил один из активных пользователей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках реализации проекта ArtUnitedUs художник из Майами - Эрнесто Маранж – завершил работу над муралом в Киеве. Художник создал мурал на бул. Леси Украинки.