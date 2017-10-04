В Англии приступили к разработке законопроекта о депозитной системе сбора тары

Об этом министр сообщил выступая на Консервативной партийной конференции в Манчестере.

"У нас есть четыре недели, чтобы прийти к единому мнению о том, как будет работать депозитная система сбора тары в нашей стране", - заявил он.

Глава правительства убежден, что залоговая система сбора тары снизит уровень загрязнения окружающей среды.

Напомним, залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии.

Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международная исследовательская группа в составе экспертов из Испании, Великобритании, США, Японии и Саудовской Аравии обнаружила большое скопление пластика в Северном Ледовитом океане.