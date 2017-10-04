10:22 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские военные войдут в состав девяти миротворческих операций

Количество украинских военных, которые будет принимать участие в миротворческих операциях НАТО в 2018 году составило 448 солдат. 

Украинские военные войдут в состав девяти миротворческих операций

Об этом передает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Согласно информации службы, украинские солдаты и офицеры совместно с войсками коалиции НАТО будут участвовать в миссиях ООН в Конго, Либерии, Южном Судане, в Абьей, Косово, Кипре.

Отдельные части наших военных проведут боевые операции миссии НАТО операции "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Генштаб Украины напомнил, что украинские военные начиная с 1992 года всегда принимали участие во всех миротворческих миссиях альянса, а это более 42 тыс солдат. За всю историю проведения миссий и выполнения боевых задач погибло 54 украинских военнослужащих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшее время в Украину может приехать временная оценочная миссия с представителями секретариата ООН, которая определит будущие параметры миротворческой миссии.


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