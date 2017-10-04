03:00 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175331:labazovych

Украина получит от ЕС 50 млн евро для Донбасса

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Евросоюз в скором времени предоставит Украине 50 миллионов евро в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу. 

Украина получит от ЕС 50 млн евро для Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам директора департамента Еврокомиссии по вопросам Европы Жан-Луи де Брювера, Евросоюз планирует оказать помощь Украине в вопросах обеспечения жителей Донбасса жильем и водой. Кроме того, помочь от ЕС должна также поступить к охране здоровья и расширении возможностей для образования.

Кстати, данная программа гуманитарной помощи будет реализоваться на практике со следующего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны, являющиеся членами Европейского Союза, в январе-июне 2017 года вложили в экономику Украины 597,3 миллиона долларов прямых инвестиций. Что составляет 84% от общего объема инвестиций за указанный период на уровне 711,2 миллиона долларов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив