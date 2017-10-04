22:32 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция задержала корреспондента НТВ

Корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев задержан.

Столичная полиция задержала корреспондента НТВ

Он был задержан в Киеве за совершение уголовного правонарушения. Об этом в среду, 4 октября, сообщил журналистам "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По данным источника, полиция подтверждает информацию о задержании гражданина Российской Федерации. Ранее о задержании российского журналиста сообщил сайт телеканала.

По данным канала Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Связи с ним сейчас нет, - поясняется на сайте НТВ. Там также уточняется, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте в Москве полиция задержала украинского журналистам Романа Цимбалюка. Вместе с ним был задержание аспиранта, который вывесил над Московским государственным университетом флаг Украины. Именно у него Цимбалюк должен был взять интервью.


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