Столичная полиция задержала корреспондента НТВ

Он был задержан в Киеве за совершение уголовного правонарушения. Об этом в среду, 4 октября, сообщил журналистам "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По данным источника, полиция подтверждает информацию о задержании гражданина Российской Федерации. Ранее о задержании российского журналиста сообщил сайт телеканала.

По данным канала Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Связи с ним сейчас нет, - поясняется на сайте НТВ. Там также уточняется, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте в Москве полиция задержала украинского журналистам Романа Цимбалюка. Вместе с ним был задержание аспиранта, который вывесил над Московским государственным университетом флаг Украины. Именно у него Цимбалюк должен был взять интервью.