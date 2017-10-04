Россия официально подтвердила задержание двух пограничников в Сумской области

Об этом в среду, 4 октября, сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк. По его словам, наши пограничники обнаружили автомобиль пропавших служащих возле линии государственной границы.

После этого ГПСУ обратилась к российским пограничникам и там подтвердили задержание двух гражданин Украины. При этом они пояснили, что являются военнослужащими ГПСУ.

После чего российскую сторону попросили предоставить соответствующие документы, которые подтвердили бы лица задержанных, однако там заверили, что вернут наших пограничников и уже на завтра планируется встреча, в результате которой ожидаем, что будет осуществлен возврат украинских пограничников, - пояснил Сервалюк.

Он также добавил, что будет проведено расследование ​​причин их задержания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября, два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда пропали во время мониторинга участка государственной границы. По факту исчезновения двух пограничников в Сумской области открыто уголовное дело.