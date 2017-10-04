Польская полиция начала расследование по поводу надписей на консульстве Украины в Жешуве

По информации издания, пресс-секретарь комендатуры полиции в Жешуве Адам Шелонг отметил, что расследование будет касаться факта разжигания ненависти на национальной почве, а не повреждения имущества.

Злоумышленников установить не удалось.

Сейчас правоохранительные органы осматривают места инцидента и допрашивают свидетелей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп. Глава ведомства намерен спросить у нее реакцию этой страны на новый Закон Украины "Об образовании" и пояснить, что Украина готова к конструктивному обсуждению любых вопросов с Венгрией.