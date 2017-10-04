23:47 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Подрыв склада в Калиновке произошел внутри бункера - экспертиза

Бетонный бункер с боеприпасами для реактивной системы залпового огня "Ураган" на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области не мог быть подозван извне.

Подрыв склада в Калиновке произошел внутри бункера - экспертиза

Подрыв произошел внутри бункера. Об этом в среду, 4 октября, на заседании профильного комитета Верховной Рады сообщил глава экспертной группы Александр Рувин.

По его данным было установлено два очага возгорания на территории склада. Один из них находился на месте хранения боеприпасов для гаубиц "Тюльпан", а второй - РСЗО "Ураган".

При этом снаряды для "Урагана" хранились в хорошо укрепленном бетонном бункере, - пояснил Рувин, добавив, что подрыв снаружи никак не мог быть инициирован.

Глава экспертной группы также отметил, что охрана арсенала в Калиновке была недостаточной. Если сравнить, то охрана арсенала в Балаклее - это "мерседес", а охрана в Калиновке - "горбатый запорожец", - привел пример эксперт, подчеркнув, что в ночь пожара зенитчики не находились на боевому посту и не обеспечивали охрану с воздуха.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура заявляет, что на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области был заложен детонатор и считает это диверсией России.


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