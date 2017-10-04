Неля Штепа вернулась в Славянск

В среду, 4 октября, она выписалась из харьковской больницы, куда была госпитализирована с гипертоническим кризом, и отправилась в Славянск. Как сообщает ее адвокат Дмитрий Марченко, Штепа уже дома. Сейчас она получает капельницы, уколы по месту прописки.

Вместе с тем адвокат заверил, что Штепа отказалась от дневного стационара из опасений, что это могут расценить как нарушение круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО обвиняемую в сепаратизме экс-мэра Славянска и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

Как сообщал УРА-Информ, 21 сентября Штепе надели средство слежения, но он уже через день вышел из строя. Как сообщают журналисты, браслет отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую вновь взяли под круглосуточную охрану.