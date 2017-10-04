Над двумя украинскими военными объектами зафиксировали пролеты беспилотников

По словам представителя, вчера было выявлено два факта пролетов беспилотных летательных аппаратов над украинскими военными объектами в тылу.

Это парк отдельной бригады армейской авиации в Херсонской области и техническая территория центра объединенного обеспечения топливом тыла ВСУ в Черкасской области.

Напоследок он добавил, что во время мероприятий на этих территориях выявлено световой маркер, который можно применять для наведения средств поражения с воздуха.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", беспилотники на Львовщине могут быть расценены как угрожающие. Так, на Львовщине намерены уничтожать все запущенные над стратегически важными объектами беспилотники.