Над двумя украинскими военными объектами зафиксировали пролеты беспилотников

Над украинскими военными объектами за прошедшие сутки было зафиксировано два факта пролетов беспилотников. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По словам представителя, вчера было выявлено два факта пролетов беспилотных летательных аппаратов над украинскими военными объектами в тылу.
Это парк отдельной бригады армейской авиации в Херсонской области и техническая территория центра объединенного обеспечения топливом тыла ВСУ в Черкасской области.
Напоследок он добавил, что во время мероприятий на этих территориях выявлено световой маркер, который можно применять для наведения средств поражения с воздуха.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", беспилотники на Львовщине могут быть расценены как угрожающие. Так, на Львовщине намерены уничтожать все запущенные над стратегически важными объектами беспилотники.