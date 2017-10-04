18:31 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине мать с сыном организовали порнобизнес

На Житомирщине мать с сыном решили организовать порнобизнес.

На Житомирщине мать с сыном организовали порнобизнес

Так, мать и сын начали торговать фотографиями обнаженных малолетних девочек. Такие данные распространил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области. Согласно данным правоохранителей – деятельность свою мать с сыном вели целый год – в одном из районов.

В их порностудию попадали девочки возрастом 12-13 – все из неблагополучных семей. 55-летняя женщина вела этих детей домой, там в помещении, которое было переоборудовано в студию, их фотографировал ее сын – мужчина 35-ти лет. Сейчас этим людям объявили о подозрении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице мужчину задержали за растление детей.


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