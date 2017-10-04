12:16 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине задержан разведчик террористов

Под руководством разведчика было 11 человек.

На Донетчине задержан разведчик террористов

Эти люди занимались разведкой позиций силовиков. Так, на Донетчине недавно пограничники вместе с сотрудниками Нацполиции и СБУ в н.п. Ивановка провели задержание украинского гражданина, который в 2014 г. входил в состав вооруженного формирования. Эти данные распространила пресс-служба Госпограничной службы Украины.

Выяснилось, что задержанный являлся главой разведывательной роты батальона террористов "Восток". Мужчина, 1975 г.р., работая на террористов, "подрабатывал" себе на жизнь. И под его руководством работало также 11 человек, занимавшихся разведкой позиций бойцов ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, в течение последней недели в зоне АТО погибло шестеро боевиков.


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