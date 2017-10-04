Контактная группа в Минске поддержала инициативу об открытии КПВВ "Золотое"

Сегодня трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе поддержала инициативу главы миссии ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии контрольного пункта "Золотое". Пункт откроется 20 октября.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее словам, соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, однако представители боевиков в Минске продолжают блокировать этот вопрос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики срывают открытие пункта пропуска "Золотое". Украинская сторона подчеркивает, что срыв открытия КПВВ "Золотое" является свидетельством безответственного отношения к населению и пренебрежения минскими соглашениями.