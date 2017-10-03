Взрывы под Калиновкой прекратились - ГосЧС

По состоянию на семь часов утра открытых очагов горения на территории склада нет. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, в настоящее время пиротехники очищают местность от взрывоопасных предметов в десятикилометровой зоне вокруг арсенала. Спасатели на сегодняшний день уже обследовали 18,3 тысяч гектаров территории.

Продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 341 заявку, обнаружено и изъято 720 взрывоопасных предметов, - рассказали в ГосЧС, добавив, что 2 октября возобновлен учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных учреждений. В полном объеме восстановлено газоснабжение населенных пунктов.

Вместе с тем все еще остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе пяти километров от Калиновки.

Напомним, 26 сентября около десяти часов вечера на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, 2 октября, на военных складах в поселке Калиновка Винницкой области одиночная детонация боеприпасов продолжались.