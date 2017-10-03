Ви говорите українською?

В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал его. Как же теперь будут учить наши дети - попытаемся разобраться.

И так, начиная с 2018 года украинские первоклассники начнут получать среднее образование в течении 12 лет. При этом учить в Украине будут не по "фабричному" способу, а по - компетентностному, что означает практическое дополнение к основным знаниям.

Закон прописал десять таких компетентностей. Это то, чем в процессе обучения должен овладеть ученик: общение на государственном и иностранных языках, математическая компетентность, общекультурная, экологическая, предприимчивость, инновационность и умение учиться на протяжении жизни.

Таким образом, уроки будут проводить в форме игры, чтобы учитель был частью команды, а не "диктатором". При этом отныне ученик имеет право сам выбирать себе предметы на выбор, причем, вместо 22 предметов в школе будут изучать только девять. Вместо физики, химии, биологии, географии и астрономии будут создаваться интеграционные курсы "природа и человек", "человек и мир".

Языки и литературы также сольются в один предмет "словесность", а алгебра и геометрия вернутся в общий курс математики.

Оценивать знания тоже будут по - другому. Для уровня базового среднего образования введут итоговую аттестацию. Ученики младшей школы также будут тестироваться, но с мониторинговой целью. Форм получения образования станет три. Формальная - официальное повышение уровня образования, неформальная - повышение уровня на тренингах, кружках, курсах и информальная, то есть, самообразование.

Между тем сама школа теперь станет трехуровневой. Первые четыре года, это начальное обучение. Оно начнет действовать уже со следующего учебного года, то есть уже в 2018 году. Далее базовое среднее образование. Оно будет длиться пять лет и начнет действовать с 2022 года. Следующих три года - профильное среднее образование – обучение будет проходить в лицеях и учреждениях профессионального среднего образования. Вводится такое образование с 2027 года.

Таким образом, утверждают авторы реформы, школа станет профильной, ученик сможет выбирать учиться ему в академическом лицее или профессиональном колледже, а необходимость "зубрежки" предметов, которые в профессиональной деятельности человеку не понадобятся, вообще исчезнет.

Вместе с тем закон обязывает учебные заведения создавать классы для учащихся с особыми потребностями, если возникнет такая необходимость.

Принимать учебные планы теперь будет сама школа. Но они должны быть такими, чтобы достигать результатов обучения, которые будет формировать министерство. Каждая школа будет обязана отчитываться о своей финансовой деятельности на сайте. Чтобы общественность в лице родителей и меценатов, в частности, знала и могла контролировать, сколько и откуда поступают деньги и куда расходуются.

Проверять учебные заведения теперь будет Агентство качества образования, а не местные районо, как это было до сих пор. Директор имеет право возглавлять школу максимум две каденции, по шесть лет каждая, а выбирать директора будет специальная независимая комиссия, куда войдут директора государственных и частных школ, общественные представители, преподаватели педагогических вузов, представители районных государственных администраций.

Детские сады, как и частные школы, будут работать по принципу "деньги ходят за ребенком". Чтобы получить деньги из бюджета на каждого ребенка, заведение должно будет обосновать установленную им стоимость обучения. При этом закон предусматривает обязательный охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста. По Закону государство обеспечивает бюджетные ассигнования на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта. Раньше было10%.

Основные пункты расходов на образование: увеличение заработной платы учителям; введение 12-летней программы для получения полного общего среднего образования; прохождение педагогическими работниками государственной сертификации; проведение внешнего независимого оценивания знаний выпускников по завершении базового среднего образования (дополнительно к уже действующему внешнему оцениванию знаний по завершению полного общего среднего образования); бесплатный подвоз к местам обучения и домой детей, проживающих в сельской местности; обеспечение общежитиями учеников общеобразовательных учебных заведений, обучающихся не по месту жительства.

За труд преподавателям собираются платить три минимальные зарплаты. Для учителей также вводится добровольная сертификация. А в случае ее успешного прохождения – еще 20% надбавки. По подсчетам Минфина, на увеличение зарплат учителям нужно 87 миллиардов гривен. А на бюджет всего образования, по словам министра образования Лилии Гриневич, – 160 млрд гривен. Поэтому сертификация педагогов и внедрение итоговой аттестации в средней школе будет проводиться постепенно, утверждает министр.

Некоторые эксперты выражают сомнения относительно способности местных общин профинансировать учебные заведения в полной мере. И все же старт реформированию образования в Украине дан. Все бы ничего, но еще одно нововведение украинской реформы образования, а именно, переход всех учебных заведений на стопроцентное преподавание на украинском языке, фактически привело к дипломатическому скандалу. И это при том, что ученикам и студентам национальных меньшинств и коренных народов в новой реформе гарантируется право обучения на родном языке. Для этого будут созданы отдельные классы.

Закон "Об образовании" в Украине вступил в силу 28 сентября. Согласно документу, дети нацменьшин будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят – то есть образование в Украине станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Чисто теоретически в этом требовании нет ничего странного – язык является одним из важнейших символов национального государства, и получение образования должно вестись на этом языке. Однако, к большому сожалению, новый закон об образовании в Украине в очередной раз заострил ситуацию вокруг языкового вопроса. Закон, который дает старт образовательной реформе в Украине, жестко раскритиковали несколько зарубежных стран. Венгрия, Румыния, Молдова, Польша, Россия, Греция, Болгария и ЕС сделали заявления о том, что новый закон сужает права нацменьшинств получать образование на родном языке. «Министерство иностранных дел Румынии с беспокойством приняло, в частности статью 7 Закона об образовании, которая предусматривает образование на языках национальных меньшинств", — отмечено в сообщении МИД этой страны. В ведомстве обратили внимание на рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, которая предусматривает, что государства обязуются признавать право каждого лица, принадлежащего к национальным меньшинствам, обучаться на родном языке. Румынский президент отказался лететь в Киев, а также принимать спикера Рады в ходе визита в Бухарест.

Молдавский президент Игорь Додон подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам молдавского лидера, эта община "рискует подвергнуться денационализации". " Обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств", — говорится в заявлении президента Молдовы.

МИД Словакии надеется, что Украина будет соблюдать права представителей нацменьшинств, проживающих на ее территории, на получение образования на родном языке. "МИД Словакии заинтересован в проведении консультаций с МИД Украины и министерством образования Украины по проблематике данного закона. И готов использовать иные инструменты двухсторонних (словацко-украинских) отношений, чтобы …не произошло снижения существующих стандартов образования представителей словацкого национального меньшинства в Украине", — говорится в сообщении.

В России закон об образовании посчитали "актом этноцида русского народа". В ответ Госдума РФ приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". А вот председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена Сутормина считает, что принятый Украиной закон об образовании в большей мере направлен именно против русскоязычных людей, потому что " более 80% граждан Украины и говорят, и думают на русском". По ее словам, президент Украины "идет на поводу у украинских националистов". Однако в ответ Гриневич лишь заявила, что Киев не намерен ориентироваться на замечания РФ по закону об образовании.

Высказали разочарование и в Совете Европе. По их мнению, Закон об образовании ограничивает права нацменьшинств в Украине. Ведь даже по скромным подсчетам на территории нашей страны проживает около 150 тысяч этнических венгров, около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын. В ЕС рекомендовали Украине срочно получить экспертное заключение Совета Европы по соответствию этого документа международным обязательствам страны. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген высказал разочарование тем, что закон об образовании принят без консультаций со Страсбургом. "Языки меньшинств нужно уважать", — подчеркнул он. В ответ министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что 6 октября обсудит новый закон с генсеком Ягландом. По ее словам, для Украины чрезвычайно важно донести свою позицию.

Но громче всех украинской реформой образования возмутился Будапешт. Оно и понятно, ведь в силу событий XX века венгры стали самым разделенным народом ЕС, и поэтому власти очень чутко реагируют на все нарушения прав этнических венгров в различных странах. В правительстве Венгрии назвали данный законопроект "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении". А министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Правительство Венгрии намерено блокировать все решения ЕС о сближении с Украиной. И добавил, что данное решение было принято в ответ именно на подписание президентом Украины закона "Об образовании". "Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава мадьярского МИДа. После таких резких заявлений в некоторых СМИ появились слухи о том, что ряд западных стран, в частности Венгрия, может претендовать на отдельные украинские территории в случае возникновения новой волны сепаратизма в Закарпатье. И что разжигает его Путин в западном регионе Украины. И даже выбрал себе союзника. Правда это или вымысел, скоро узнаем. А пока в видении Венгрией украинского закона "присутствуют эмоции, которые исходят еще с Первой мировой войны", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава МИДа не согласен, что в Украине не учли позицию Венгрии. "Мы упоминали Хартию языков национальных меньшинств и региональных языков. Там всегда есть три опции: или полное образование, или частичное образование, или некоторые предметы. То есть, даже международных документов мы по определению никак не нарушаем", — подчеркнул Климкин.

В Минобразования Украины тоже утверждают: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. При этом глава Минобразования Лилия Гриневич пообещала не закрывать школы с обучением на языках нацменьшинств. "Сегодня были сняты мифы, которые были созданы вокруг этой языковой статьи, в частности миф о том, что мы будем закрывать школы с языками нацменьшинств…Все эти учреждения будут продолжать работу", — заявила Гриневич. 29 сентября министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию. Гриневич заявила, что Украина рассчитывает до конца осени получить положительные выводы Венецианской комиссии по скандальной "языковой статье". "Выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум. А процедура подачи составляет ориентировочно две недели. До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", - сказала министр. При этом Гриневич рассчитывает на положительное решение. "В основной своей базовой части он должен быть позитивным", — добавила она.

Парламентская ассамблея Совета Европы получила запрос на проведение дебатов по закону "Об образовании" в ходе сессии, которая состоится 9-13 октября. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что анализ Советом Европы языковой статьи закона об образовании должен снять претензии соседних стран относительно прав национальных меньшинств. "Я убеждена, что …предоставленная нами информация о том, как мы видим имплементацию этого законопроекта в реальных механизмах, должны снять те претензии, которые искусственно, мне кажется, абсолютно искусственно и совершенно слишком эмоционально создаются нашими партнерами как в Венгрии, так и в Румынии, или в Греции", - заявила Климпуш-Цинцадзе. По данным украинского министерства образования, сейчас в Украине работают 581 русская, 75 румынских и 71 венгерская школы, где преподавание с первого по 11 класс ведется на языках этих нацменьшинств. В подобных заведениях украинский язык изучают только как предмет. "Я бы хотела видеть гораздо меньше эмоций со стороны наших партнеров и коллег из разных стран, прежде всего приграничных, и манипуляций с их представлением информации о том, что у нас якобы сужаются права национальных меньшинств", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Но есть и такие страны, которые с понятием отнеслись к реформе украинской школы. Например, экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. По его словам, "это правильно, что те, кто проживает в другой стране, должны знать ее язык". Он также напомнил, что все, кто живет в Польше, сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском языке. "И каждый имеет учебник по польскому языку", - подчеркнул Становски, добавив, что каждый должен знать язык страны в которой проживает.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис также назвал понятными шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка. Об этом Шадурскис заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД. "Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны", - сказал министр. На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для учащейся молодежи получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.

Президент Петр Порошенко считает, что образование — "это ключ к европейскому будущему Украины. Я хочу отметить, что результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими европейскими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании», — сказал Порошенко. По его словам, благодаря этому закону статус украинского языка как государственного наполняется реальным содержанием. "Это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост президента – и оно сейчас очень твердо и настойчиво реализуется…Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке", – считает президент. Однако Порошенко пообещал пристально следить, "чтобы оставался широкий простор для свободного использовании других языков, на которых говорят граждане Украины". Он заверил, что Украина обеспечит права нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами. Эксперт Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук тоже поддерживает украинскую школу и считает, что это будет полезно и нацменшинам. "Я согласна с теми подходами, которые вводятся, что государственный язык для Украины является основным коммуникатором и открывает возможности для того, чтобы люди, молодые люди были адаптированы в различные сферы в нашей стране. В том числе, скажем, имели возможности для полноценного получения высшего образования именно в Украине. Ибо, как известно, очень много детей национальных меньшинств, учатся и проживают в Украине, их семьи для получения высшего образования переезжают в соседнюю ту же Венгрию, там получают образование и, в основном, остаются там жить. Поэтому мы, конечно, стимулируем наше молодое поколение для того, чтобы дать ему перспективу в Украине. Но здесь речь идет не только об образовании, а и о социально-экономических возможностях в дальнейшем нашим детям из национальных меньшинств учиться и иметь возможность быть обеспеченными работой, создавать семьи и тому подобное", - считает заслуженный юрист Украины.

По данным Википедии, общее число говорящих в мире на украинском языке, по разным оценкам, составляет от 36 до 45 млн человек, из них на Украине родным украинский является для 31 971 тыс. украинцев (85,2 %) и 328 тыс. русских (2001). Украина — единственное государство в мире, закрепившее статус украинского языка как единственного общегосударственного.

В Венгрии 4885 человек признают украинский, как родной язык и активно придерживаются национальных и культурных традиций. Украинский язык и литература преподается в пяти вузах Венгрии: на открытой с 2002 г. кафедре славистики в центральном Будапештском университете, научном университете им. Лоранда Этвеша, в Сегедской научном университете, Ниредьгазском институте и Дебреценском научном университете. Украинский язык преподается как иностранный в средней школе г. Воктолоранхаза. Кроме того, преподавание украинского языка осуществляется в воскресных школах украинских общин Венгрии в Будапеште, Сегеде, Комароми, Мишкольце, в которых обучается до 100 детей. Согласно информации Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет. Венгерские власти объясняют такую ситуацию тем, что от украинской общины не поступает запроса на открытие украинских школ, а среди венгерских учителей мало тех, кто хотел бы преподавать на украинском языке.

В Румынии, согласно переписи населения за 2011 год, проживает около 51 тысячи украинцев, из которых почти 49 тысяч назвали украинский язык родным. В настоящее время в Румынии нет дошкольных учреждений, начальных школ и среднего образования с полным преподаванием на украинском языке. В 63 школах в местах компактного проживания украинцев родной язык преподается, как предмет. И только в одном лицее им. Т. Шевченко в г. Сигету Мармацией на Мараморщине, обучение проводится на украинском языке. Сейчас здесь учится всего 160 учеников. Что касается высшего образования, то в трех румынских университетах: в Бухарестском, Сучавском им.Штефана чел Маре и университете Бабеш-Болиай (г. Клуж Напока) есть отделения украинского языка, которые были открыты 50 лет назад. Ежегодно, на этих отделениях обучается 10 – 15 студентов.

По официальной статистике, в Молдове проживают более 400 тысяч украинцев. Они сообщают, что количество учебных заведений с украинским языком неуклонно сокращается. Сейчас во всей Молдове осталось лишь 50 таких школ. В Минобразования Молдовы объясняют, что школы находятся в процессе оптимизации. И уверяют, что работают над решением проблемы.

Больше всего зарубежных украинцев проживает в Российской Федерации. По официальной статистике МИД Украины, в России проживает 1,93 миллиона человек, которые идентифицируют себя как этнические украинцы. Согласно неофициальной статистике их около 10 миллионов. В 2001 году Россия подписала, но пока не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков нацменьшинств, однако Москва признала, что украинский язык должен входить в перечень языков, на которые распространяется государственная защита. Поскольку РФ не ратифицировала Хартию, то формально не обязана отчитываться перед Советом Европы, каким образом она защищает языковые права нацменьшинств.

На запрос в МИД России о статистике относительно количества украинских школ ответа не поступило. Однако, как заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, на сегодня ни одной школы, где все предметы преподавались бы на украинском языке, в России нет.

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