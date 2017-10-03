В Житомирской области будут судить руководителей больницы колонии, которых обвиняют во взяточничестве

Об этом сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Житомирской области.

По информации пресс-службы, руководители медучреждения требовали деньги за подготовку в суд ходатайства об освобождении от отбывания наказания по болезни.

Прокуратурой уже завершено досудебное расследование в уголовном производстве. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд.

За преступления указанной категории предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители провели задержание чиновника Киевсовета. Так, был задержан глава управления хозобеспечения Киевсовета Игорь Сабадаха – за то, чт ранее он требовал взятку.