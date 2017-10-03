В Украину во вторник будет прохладно, но сухо

Температурный фон останется ниже климатической нормы для этого периода, однако холодный воздух будет медленно отступать на восток. Вместе с тем осадков синоптики сегодня не обещают, лишь днем в большинстве западных областей местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер преимущественно юго- восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 10-15 градусов тепла.

В Киеве сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов.

На западе Украины днем местами возможен кратковременный дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 1-7 теплых градусов, на почве заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 10-18 градусов.

На севере страны во вторник без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, на почве заморозки от 0 до минус 4 градусов. Дневная температура воздуха составит 8-15 градусов со знаком плюс.

В центральной части Украины сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, на почве заморозки от 0 до минус 4 градусов. Дневная температура воздуха составит 10-16 градусов со знаком плюс.

На востоке страны сегодня также сухо. Ночью температура воздуха не опустится ниже 1-6 градуса тепла, однако на почве возможны заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, на почве заморозки от 0 до минус 4 градусов. Дневная температура воздуха составит 11-18 градусов тепла.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 теплых градусов. Днем термометры покажут от 12 до 17 градусов выше нуля.