В украинском интернете нашли 82 сайта мошенников

Таким образом, киберпреступники под видом оказания несуществующих услуг убеждают пользователей вводить конфиденциальные данные своих платежных карт, получая таким образом доступ к счетам граждан и воруя деньги.

При этом в пресс-службе украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА говорится, что за первое полугодие 2017 года количество фишинговых сайтов сократилось на 29,5%. Однако несмотря на эти показатели мошеннические схемы в Укране становятся все более продуманными инструментами.

"Ключевое здесь – буква s: ее отсутствие (если написано http, а не https) – это признак фишингового сайта. Теперь уже, наличие "s" уже не является гарантией того, что страница безопасна", - рассказали в пресс-службе.

Кстати, одним из последних примеров деятельности преступников в 2017 году стал запуск в Интернете фишингового сайта-клона сервиса "Приват24".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки бюро кредитных историй Equifax было подвержено кибератаке, в результате чего было похищено информацию 143 млн клиентов службы.