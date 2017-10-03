16:17 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в армию будут призваны 10,5 тысяч юношей

Во время призыва осенью 2017 г. на военную службу призваны должны быть почти 10-ть тысяч 500 юношей.

В Украине в армию будут призваны 10,5 тысяч юношей

Эти данные в рамках брифинга распространил начальник ГУ персонала - заместитель начальника Генштаба ВС Украины Артур Артеменко. Согласно его словам – согласно президентскому указу и распоряжению Кабмина –для укомплектования ВСУ и иных формирования осенью должны будут дополнительно призвать 10,5 тысяч юношей.

Речь – про парней, которым уже есть 20 лет и тех, что не достигли пока 27 лет. В ряды ВСУ, в частности, призовут 6360 человек, а также в ряды Национальной гвардии - 3500 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Нацполицию доберут около 500 участковых.


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