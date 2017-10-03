18:49 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175343:nastya

В Украине ожидают визит представителей ООН для определения параметров миротворческой миссии

Ожидается что в ближайшее время в Украину может приехать временная оценочная миссия с представителями секретариата ООН, которая определит будущие параметры миротворческой миссии.

В Украине ожидают визит представителей ООН для определения параметров миротворческой миссии

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам  Анна Гопко.

По словам председателя правительства, будет временная оценочная миссия с представителями секретариата ООН в Украине в ближайшее время.

Для того, чтобы понять, какие должны быть параметры миротворческой миссии и сколько она может стоить.

При этом она не уточнила, когда именно должен состояться визит такой миссии в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Организации Объединенных Наций не будут признавать аннексию Крыма и востока Украины. В комитете по правам человека считают приговор Умерову необоснованным, а сам суд предвзятым.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив