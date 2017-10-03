В Украине ожидают визит представителей ООН для определения параметров миротворческой миссии

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

По словам председателя правительства, будет временная оценочная миссия с представителями секретариата ООН в Украине в ближайшее время.

Для того, чтобы понять, какие должны быть параметры миротворческой миссии и сколько она может стоить.

При этом она не уточнила, когда именно должен состояться визит такой миссии в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Организации Объединенных Наций не будут признавать аннексию Крыма и востока Украины. В комитете по правам человека считают приговор Умерову необоснованным, а сам суд предвзятым.