В Украине АЧС все еще не признали чрезвычайной ситуацией

По этой причине денег резервного фонда на покрытие потерь от болезни также не предусмотрено. Об этом рассказала недавно представитель Ассоциации свиноводов Оксана Юрченко. Согласно ее словам – убытки от распространения по стране АЧС многомиллионные.

А вопрос же фонда, который способен был бы компенсировать убытки от АЧС, уже ранее поднимался в Госпродпотребслужбе, на встрече бизнеса с В.Лапой также обсуждался. У страны денег на это просто нет, потому добрались в резервный фонд, из которого деньги могли бы быть выделены на устранение затрат, вызванных АЧС – добавила Юрченко.

Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС зафиксирована на Херсонщине.