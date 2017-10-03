В среду в Минске снова будут говорить об освобождении заложников

Переговорные группы проведут очередной раунд переговоров по освобождению заложников. Об этом сегодня в кулуарах парламента сообщила журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, на гуманитарной подгруппе ключевой темой будет вопрос освобождения заложников.

При этом политик напомнила, что Украина готова помиловать 313 уголовных преступников для освобождения 88 украинских пленников, содержащихся на оккупированных территориях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре украинская сторона в рамках гуманитарной подгруппы в Минске передала представителям боевиков свое видение условий освобождения украинских заложников.