12:39 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы

Правоохранители в Одесской области изъяли оружие и боеприпасы, остановив два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Измаильского отдела полиции области.

В Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы

По словам полицейских, были остановлены два легковых автомобиля под управлением 26-летнего и 30-летнего жителей города Одесса.

После осмотра сотрудниками полиции транспорта, были обнаружены и изъяты: пистолет марки "Форт-12" с патронами в количестве 34 штуки калибра 9 мм, пистолет марки "ПМ" и 18 патронов к нему, пистолет марки "ПМ" и 8 патронов к нему, а также два газовых баллончика.

Как сообщает глава Килийского отделения полиции, Юрия Мелованова, изъятое направлено на исследование в Одесский экспертно-криминалистический центр.

В результате исследования, уголовным производством будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В данное время, проверяется законность хранения боеприпасов, санкцией данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее   "УРА-Информ",в Украине на сегодняшний день осталось еще пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи. Если они будут уничтожены нам нечем будет защищаться от Российской Федерации. 


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