В Николаеве изъяли контрафактного горючего на четыре млн гривен

Сообщается, что группа лиц осуществляла незаконное хранение, а затем сбывала нефтепродукты с целью личного обогащения.

Сотрудниками пограничной службы было обнаружено 138 тонн дизельного топлива в контейнерах, также 23 тонны бензина. Горючее сберегали в местах непредназначенных для хранения подобного сырья.

Злоумышленникам грозит статья 204 Криминального кодекса Украины и лишение свободы до 10 лет.

Эксперты утверждают, что с начала 2015 года более 20 процентов украинских АЗС стали использовать контрафактное топливо, а количество производителей фальсифицированного горючего никем не контролируется.

Специалисты советуют покупать бензин только у проверенных брендов, пусть даже и за высокую цену.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне 2017 г. украинскими предприятиями было 45,8 тысячи тонн бензина.