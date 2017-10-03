В Николаеве изъяли контрафактного горючего на четыре млн гривен

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления обнаружили базу контрафактного горючего на четыре млн гривен. Об этом передает пресс-служба пограничников Николаевской области.
Сообщается, что группа лиц осуществляла незаконное хранение, а затем сбывала нефтепродукты с целью личного обогащения.
Сотрудниками пограничной службы было обнаружено 138 тонн дизельного топлива в контейнерах, также 23 тонны бензина. Горючее сберегали в местах непредназначенных для хранения подобного сырья.
Злоумышленникам грозит статья 204 Криминального кодекса Украины и лишение свободы до 10 лет.
Эксперты утверждают, что с начала 2015 года более 20 процентов украинских АЗС стали использовать контрафактное топливо, а количество производителей фальсифицированного горючего никем не контролируется.
Специалисты советуют покупать бензин только у проверенных брендов, пусть даже и за высокую цену.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне 2017 г. украинскими предприятиями было 45,8 тысячи тонн бензина.