09:22 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве изъяли контрафактного горючего на четыре млн гривен

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления обнаружили базу контрафактного горючего на четыре млн гривен. Об этом передает пресс-служба пограничников Николаевской области.

В Николаеве изъяли контрафактного горючего на четыре млн гривен

Сообщается, что группа лиц осуществляла незаконное хранение, а затем сбывала нефтепродукты с целью личного обогащения. 

Сотрудниками пограничной службы было обнаружено 138 тонн дизельного топлива в контейнерах,  также 23 тонны бензина. Горючее сберегали в местах непредназначенных для хранения подобного сырья.

Злоумышленникам грозит статья 204 Криминального кодекса Украины и лишение свободы до 10 лет.

Эксперты утверждают, что с начала 2015 года более 20 процентов украинских АЗС стали использовать контрафактное топливо, а количество производителей фальсифицированного горючего никем не контролируется.

Специалисты советуют покупать бензин только у проверенных брендов, пусть даже и за высокую цену.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне 2017 г. украинскими предприятиями было 45,8 тысячи тонн бензина.


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