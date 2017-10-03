В Харькове полиция задержала государственного исполнителя - ФОТО

Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, госисполнитель требовал от гражданина семь тысяч долларов, что в эквиваленте составляет около 182 тысяч гривен.

За эти деньги он обещал решить вопрос о возмещении по решению суда долга в пользу гражданина путем реализации квартиры должника. Полиция задержала взяточника во время получения части денег в сумме тысячи долларов.

Против злоумышленника открыто уголовное дело по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на 6,5 тысяч долларов взятки руководство Главного территориального управления юстиции Одесской области.