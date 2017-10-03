В Греции журналисты устроили митинг

По информации издания, в течении суток с шести утра по местному времени на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски.

Новостные сайты также перестали обновляться, а в среду четвертого октября газеты не будут печататься.

Греция по требованию международных кредиторов изменила механизмы работы фондов социального страхования.

В результате чего журналисты опасаются за финансирование своих пенсий и медицинского обеспечения.

Отметим, что союз редакторов ежедневных Афинских газет, являющийся главным профсоюзом журналистов в Греции, призвал власти принять законы, обеспечивающие достаточное финансирование отраслевого фонда социального страхования.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", греческая ассоциация журналистов объявила во вторник, 26 сентября, 24-часовую забастовку. В Греции не транслируются новостные программы, сайты не обновляют ленты новостей, газеты не выпустили свежие выпуски.