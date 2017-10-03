Умер экс-президент Ирака

Сообщается, что Талабани регулярно проходил в Германии курс лечения, периодически возвращаясь в Ирак. Проблемы со здоровьем у него начались в 2007 году.

Талабани возглавил Ирак после свержения Саддама Хусейна, занимал пост президента с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года. Он ушел в отставку с поста президента после длительного лечения в связи с перенесенным инсультом в 2012 году.

Джаляль Талабани был одним из лидеров курдского вооруженного сопротивления. В 1960-х годах он участвовал в курдском восстании против иракского правительства.

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