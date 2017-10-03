Украинская команда "Игр непобежденных" получила госнаграды

Об этом стало известно по материалам сайта соревнований.

Сообщается, что глава государства вручил спортсменам государственные награды.

"Я уверен в том, что это было правильное решение, когда мы с вами организовались и отправили сборную на "Игры непобежденных", - сказал президент страны.

Он поблагодарил спортсменов за мужество, которое они проявили, защищая Украину на Донбассе, и вручил государственные награды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская сборная завоевала 14 медалей на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных". Военные соревнования "Игры Непокоренных" проходили в Торонто.