18:29 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская команда "Игр непобежденных" получила госнаграды

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спортсменами украинской сборной, которая участвовала в спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" в Торонто.

Украинская команда

Об этом стало известно по материалам сайта соревнований.

Сообщается, что глава государства вручил спортсменам государственные награды.

"Я уверен в том, что это было правильное решение, когда мы с вами организовались и отправили сборную на "Игры непобежденных", - сказал президент страны.

Он поблагодарил спортсменов за мужество, которое они проявили, защищая Украину на Донбассе, и вручил государственные награды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская сборная завоевала 14 медалей на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных". Военные соревнования "Игры Непокоренных" проходили в Торонто


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