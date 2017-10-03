08:15 03.10.2017 | Общество | Новости
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

В Тихом океане в ночь на вторник, 3 октября, возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов по шкале Рихтера.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Камчатскому краю, эпицентр землетрясения находился в 42 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района.

При этом расстояние до береговой линии составило десять километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 километров.


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