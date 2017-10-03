16:38 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Силовикам АТО прислали российскую продукцию

Силовикам из 24-го батальона "Айдар", которые на данный момент пребывают в зоне АТО, прислали товары с производством в Российской Федерации. 

Силовикам АТО прислали российскую продукцию

Про это недавно рассказал волонтер Юрий Мисягин – при помощи Facebook. Согласно словам волонтера - 24-й батальон "Айдар", который воюет на данный момент на передовых позициях Светлодарской дуги около села Новолуганское, получил от фирмы, отвечающей за обеспечение батальона посудой - несколько пакетов одноразовых ложек - 3600 шт., а также было получено 3000 штук по цене 0,18 копеек за штуку.

Все это было изготовлено на территории государства-агрессора – России, военнослужащие которой сейчас ведут войну против батальона "Айдар" – отметил волонтер.

Как сообщал УРА-Информ, утром третьего октября террористы обстреляли Авдеевку.


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