Прикроватные тумбочки: ищем идеальный комплект для спальни

Нарисовали примерную картинку в голове? Приступайте к ее реализации. Начните с мебели. Если со спальным местом проблем не возникает, то вот прикроватные тумбочки доставляют хлопоты. Пользователи не знают, чему отдать предпочтение в интернет-магазине Barin.

В первую очередь проблемы связаны с размерами.

Эти параметры зависят от двух пунктов:

Для небольшой комнаты лучше брать две маленькие модели с полками. Если площадь позволяет или вы хотите хранить у кровати больше вещей, нужны варианты с ящиками.

А еще не забывайте о высоте: она должна достигать уровня матраса. Если будет выше или ниже, возникнут неудобства. Вот почему важно приобретать целый комплект сразу.

Помните о том, что количество мебели влияет на интерьер. Он не должен быть перегруженным. Идеально приобрести пару тумбочек и поставить по одной с каждой стороны кровати. Но если две тумбы не помещаются, подберите одну вместительную модель.

Оформление дома — важный процесс, который не терпит спешки. Если есть возможность, обратитесь к профессиональным дизайнерам. Если времени достаточно — займитесь этим самостоятельно.В любом случае не забудьте обратиться в интернет-магазин Barin: с его помощью нарисованная картинка превратится в реальность.