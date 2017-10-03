При строительстве в Харькове ядерной установки выведено 10 миллионов долларов, - Луценко

Так, установлен факт фиктивности подрядчиков при создании установки на базе научного центра "Харьковский физико-технический институт" НАН. По данной причине ГПУ может предъявить обвинение в хищении десяти миллионов долларов - бухгалтерами данного научного центра. Такое заявление сделал Генпрокурор страны Ю. Луценко.

По его словам – сейчас следствие уже считает, что примерно десять миллионов долларов выведены через фиктивные компании.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас тюрьму прогуливают примерно четыре тысячи коррупционеров – также сообщал Луценко.