11:21 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ отчитается об иностранных членах миссии на территории Украины

Украина просит ОБСЕ отчитаться о присутствии официальных представителей на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

ОБСЕ отчитается об иностранных членах миссии на территории Украины

Украинские депутаты подготовили официальный запрос в ОБСЕ с целью получения информации об представителях зарубежных стран в числе миссии по месяцам за 2017 год на территории востока Украины.

На данный момент в СММ работают наблюдатели из 44 стран мира, что примерно равно 511 представителям, из которых 39 человек являются резидентами РФ. Однако большинство наблюдателей представлено из стран ЕС, США и Канады.

Увеличилось количество наблюдателей из Сербии, Кыргызстана и Казахстана.

Геращенко обеспокоена тем, что за 2017 год увеличилось количество наблюдателей из "лояльных" к Москве государств, которые поддерживают оккупацию Крыма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последний год в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе, вдвое выросло присутствие россиян.


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