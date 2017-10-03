ОБСЕ отчитается об иностранных членах миссии на территории Украины

Украинские депутаты подготовили официальный запрос в ОБСЕ с целью получения информации об представителях зарубежных стран в числе миссии по месяцам за 2017 год на территории востока Украины.

На данный момент в СММ работают наблюдатели из 44 стран мира, что примерно равно 511 представителям, из которых 39 человек являются резидентами РФ. Однако большинство наблюдателей представлено из стран ЕС, США и Канады.

Увеличилось количество наблюдателей из Сербии, Кыргызстана и Казахстана.

Геращенко обеспокоена тем, что за 2017 год увеличилось количество наблюдателей из "лояльных" к Москве государств, которые поддерживают оккупацию Крыма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последний год в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе, вдвое выросло присутствие россиян.