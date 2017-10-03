На Сумщине полиция изъяла контрафактных сигарете на пять миллионов - ФОТО

В них правоохранители обнаружили ящики с контрафактными сигаретами. Как сообщают городские власти города Сумы, позже полиция обнаружила складские помещения, где хранилась незаконная продукция.

Подпольные сигареты дельцы планировали сбывать в Луганской области. Полиция провела обыски и изъяла более четырехсот ящиков сигарет без марок акцизного сбора общей стоимостью почти 5,5 миллиона гривен.

Лица, причастные к подпольному изготовлению и сбыту сигарет, установлены, уточняет издание. Открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине сентября под Киевом обнаружили цех по производству поддельного пива известных брендов.