11:55 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Сумщине полиция изъяла контрафактных сигарете на пять миллионов - ФОТО

В Белопольском районе Сумской области во вторник, 3 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали четыре грузовых автомобиля.

На Сумщине полиция изъяла контрафактных сигарете на пять миллионов - ФОТО

В них правоохранители обнаружили ящики с контрафактными сигаретами. Как сообщают городские власти города Сумы, позже полиция обнаружила складские помещения, где хранилась незаконная продукция.

Подпольные сигареты дельцы планировали сбывать в Луганской области. Полиция провела обыски и изъяла более четырехсот ящиков сигарет без марок акцизного сбора общей стоимостью почти 5,5 миллиона гривен.

Лица, причастные к подпольному изготовлению и сбыту сигарет, установлены, уточняет издание. Открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине сентября под Киевом обнаружили цех по производству поддельного пива известных брендов.


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