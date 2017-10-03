Количество обстрелов в зоне АТО увеличилось - ВИДЕО

В результате боевых действий потерь среди военнослужащих украинской армии нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба антитеррористической операции, учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь.

Так, вечером наемники более трех часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки.

Кроме того, на донецком направлении из вооружения БМП боевики дважды обстреливали украинские укрепления у Зайцево, а ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.

На луганском направлении около шестич асов вечера боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-мм миномета.

На приморском направлении после шести часов вечера сохранялась тишина.

Напомним, в течение прошлой недели в зоне проведения АТО на востоке нашей страны потери сред боевиков составили шестеро погибших.