Количество обстрелов в зоне АТО увеличилось - ВИДЕО
Российские наемные войска и подчиненные им боевики с начала суток понедельника, 2 октября, 17 раз нарушили перемирие.
В результате боевых действий потерь среди военнослужащих украинской армии нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба антитеррористической операции, учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь.
Так, вечером наемники более трех часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки.
Кроме того, на донецком направлении из вооружения БМП боевики дважды обстреливали украинские укрепления у Зайцево, а ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.
На луганском направлении около шестич асов вечера боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-мм миномета.
На приморском направлении после шести часов вечера сохранялась тишина.
Напомним, в течение прошлой недели в зоне проведения АТО на востоке нашей страны потери сред боевиков составили шестеро погибших.