Количество беженцев мире значительно увеличилось, - ООН

В ООН сообщают об увеличении числа беженцев на два млн человек за 2017 год. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Глава ведомства Филиппо Гранди утверждает, что большинство беженцев проживают на отдаленных районах, где отсутствуют основные блага цивилизации, нет чистой воды и пищи.
Он заявил, что существенную часть беженцев составляет население Южного Судана 500 тыс человек, а также 650 мусульман-рохинджа, которые вынуждены были покинуть Мьянму в связи з насильственными репрессиями.
Гранди уверен, что такие меры как закрытие границ, строительство стен, и прекращение выдачи мандата на убежище способствует росту ксенофобии по всему миру.
Более 1,2 миллиона беженцев вынуждены переселяться по всему миру в третьи страны ежегодно.
Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Мьянму предоставить этническому меньшинству мусульман-рохинджа гражданство.