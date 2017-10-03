09:42 03.10.2017 | Общество | Новости
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Количество беженцев мире значительно увеличилось, - ООН

В ООН сообщают об увеличении числа беженцев на два млн человек за 2017 год. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Количество беженцев мире значительно увеличилось, - ООН

Глава ведомства Филиппо Гранди утверждает, что большинство беженцев проживают на отдаленных районах, где отсутствуют основные блага цивилизации, нет чистой воды и пищи.

Он заявил, что существенную часть беженцев составляет население Южного Судана 500 тыс человек, а также 650 мусульман-рохинджа, которые вынуждены были покинуть Мьянму в связи з насильственными репрессиями.

Гранди уверен, что такие меры как закрытие границ, строительство стен, и прекращение выдачи мандата на убежище способствует росту ксенофобии по всему миру.

Более 1,2 миллиона беженцев вынуждены переселяться по всему миру в третьи страны ежегодно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Мьянму предоставить этническому меньшинству мусульман-рохинджа гражданство.


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