00:30 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Каждый украинец выпивает восемь литров алкоголя ежегодно - исследование

На каждого взрослого украинца показатель потребления алкоголя - 8,44 литров ежегодно.

Каждый украинец выпивает восемь литров алкоголя ежегодно - исследование

Такие данные недавно распространил The Independent. Согласно этим данным - рейтинг наиболее пьющих стран сейчас возглавляет Эстония. Каждый взрослый гражданин данной страны потребляет 14,97 литра алкоголя в год. Чуть меньший показатель потребления алкоголя во Франции - 11,4 литра.

В России же показатель составляет 11,2 л., в Украине же - 8,44 литра. Самое же минимальное количество алкоголя употребляется в странах Африки, а также государствах Ближнего Востока.

Как сообщал УРА-Информ, Николаевщина на продаже алкоголя заработала 16 миллионов гривен.


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