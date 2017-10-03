Каждый украинец выпивает восемь литров алкоголя ежегодно - исследование

Такие данные недавно распространил The Independent. Согласно этим данным - рейтинг наиболее пьющих стран сейчас возглавляет Эстония. Каждый взрослый гражданин данной страны потребляет 14,97 литра алкоголя в год. Чуть меньший показатель потребления алкоголя во Франции - 11,4 литра.

В России же показатель составляет 11,2 л., в Украине же - 8,44 литра. Самое же минимальное количество алкоголя употребляется в странах Африки, а также государствах Ближнего Востока.

Как сообщал УРА-Информ, Николаевщина на продаже алкоголя заработала 16 миллионов гривен.