Как правильно оформлять субсидию на съемную квартиру

Согласно информации службы, любой человек, который оплачивает счет за свет, газ, тепло имеет полное право получить субсидию у местных уполномоченных по данным делам органах.

Для этого достаточно будет подписать обоюдный договор между арендатором жилья и его собственником. На документе не нужно никаких дополнительных подписей у нотариуса, а все-навсего подписи двух физических лиц.

Местные органы обязательно должны учитывать это при оформлении вами субсидии, даже если у вас нет прописки. Если же такие действия сотрудники властей будут отказываться делать, то в правительстве рекомендуют жаловаться в органы социальной защиты населения и семьи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр финансов нашей страны Александр Данилюк считает, что на 2018 год на субсидии хватит 55 млрд гривен.