Иванка Трамп со своим мужем использовали личную почту для служебной переписки

Отметим, что большинство из электронных писем являются внутренними документами американского государства. Кроме того, некоторые из них даже содержат официальные материалы Белого дома, сообщает издание Politico.

Также стало известно, что письма зачастую приходили от помощника Иванки Трампа Бриджеса Ламара и других штатных сотрудников Белого дома. В частности, от тех которые работают на дочь и зятя американского президента Дональда Трама.

По информации издания, электронные письма Иванки были сохранены в системе электронной почты Белого дома. При этом адвокат Кушнера Аббе Лоуэлл заявив, что Кушнер использует свой адрес для ведения бизнеса в Белом доме.

В настоящее время администрация сообщила сотрудникам о соблюдении Закона о президентских документах, который требует сохранения всех документов, связанных с сообщениями Белого дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кушнер применял частную почту для планирования работы с представителями СМИ, организациями мероприятий и по других своих вопроса.