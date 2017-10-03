ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Дамаске

Как отмечается, заявление о своей причастности к взрыву боевики обнародовали на одном из каналов в Telegram во вторник. Известно, что двое террористов открыли стрельбу в здании участка, прежде чем подорваться.

В свою очередь третий активировал взрывное устройство позже, после прибытия подкрепления, отметили боевики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил о том, что в одном из парижских районов полиция обезопасила детонатор и взрывное устройство.