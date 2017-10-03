12:59 03.10.2017 | Общество | Новости
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ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Дамаске

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за организацию теракта у полицейского участка в Дамаске. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Дамаске

Как отмечается, заявление о своей причастности к взрыву боевики обнародовали на одном из каналов в Telegram во вторник. Известно, что двое террористов открыли стрельбу в здании участка, прежде чем подорваться.

В свою очередь третий активировал взрывное устройство позже, после прибытия подкрепления, отметили боевики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил о том, что в одном из парижских районов полиция обезопасила детонатор и взрывное устройство. 


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